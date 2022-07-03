فوتوسيشن لـ دومينيك حوراني مع خروف العيد: «أسميه إيه؟» (صور)

ظهرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بصحبة خروف صغير، إذ نشرت مجموعة صور تجمعها به، معربة عن سعادتها عن تواجد هذا الحيوان الصغير بصحبتها.

دومينيك حوراني تمتلك خروف صغير: أحلى حاجة بالدنيا

وطلبت دومينيك حوراني، عبر حسابها على انستجرام، من متابعيها باقتراح مجموعة من الأسماء عليها لتسمية الخروف الجديد، وكتبت: «أحلى حيوان عندي الخروف.. وانتوا؟ أعطوني فكرة شو اسمي خروفي؟».

وأطلقت عددا من الهشتاجات عبر حسابها على إنستجرام، منها أحلى خروف بالعالم، وأنا صار عندي خروف، مطالبة متابعيها بإعلان أسماء الخراف التي يمتلكونها.

إصابة دومينيك حورانيخلال تصوير كليب إلعب غيرها

وفي شهر مايو الماضي، تعرضت دومينيك حوراني، لإصابة في يديها، خلال تصوير فيديو كليب أغنية العب غيرها، وتمّ نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، والكليب من إخراج مينا العدلي.