دومينيك حوراني تطرح فيديو كليب «خروفي» احتفالا بعيد الأضحى.. فيديو

أطلقت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان خروفي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية خروفي، فكرة دومينيك، من كلمات جميل بزي، ألحان طوني عنقا، توزيع وتسجيل ستوديو إيلي سابا، تمثيل الموديل العالمي إيلي أبو أنطون، مونتاج أحمد خليل، DOP: Sarper Karatas، وتم التصوير في بلدية سيلي التركية، Stylist and Art Director Jean Mitri، فوتغرافيا عماد دياب.

دومينيك حوراني تشوق جمهورها

وشوقت دومينيك حوراني، في وقت سابق جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصورها من كواليس تصوير الكليب دون أن تصرح بأي تفاصيل عن الأغنية كي تفاجئ جمهورها بهذه المناسبة المباركة.

ونشرت دومينيك صورها مع خروف، وعلقت عليها: «أنا صار عندي خروف.. وكتير بحبو.. حدا عندو خروف متلي؟»، بعدما تألقت في الصور بإطلالة جديدة ومختلفة.

آخر أغنيات دومينيك حوراني

يذكر أن دومينيك، أطلقت مؤخرا كليب بعنوان العب غيرها، عبر قناتها على موقع يوتيوب، بالتزامن مع عرضه على قناة مزيكا، كما انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل ختم خروج، وهو من بطولتها بمشاركة كل من ياسر الزنكلونى، ضياء عبدالخالق، منى فاروق، مروة لطفي، مصطفى يوسف، نادر فرنسيس، مفيد عاشور، رامي غيط، مشرف على الإنتاج سيد سلامة، إنتاج أحمد ومحمد عبدالرحيم شركة حندورها، ومن إخراج رائد إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشوقي ما بين الإثارة والغموض.