أسامة سعد أمينا عاما لـ مجلس الوزراء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا حمل رقم 416 لسنة 2022، بشأن تعيين أسامة أحمد سعد خروبة، أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، لمدة عام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

تعيين الأمين العام الجديد خلفا للواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري بشأن تعيين الأمين العام الجديد، خلفا للواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح.

يأتي ذلك بناء على ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رئيس الجمهورية، وبعد إطلاع الرئيس على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974، بشأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء.