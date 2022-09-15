قرارات مهمة للرئيس السيسي.. أبرزها منح أوسمة لأبطال دورة البحر المتوسط بوهران

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات بتخصيص مساحات لإقامة مشروعات قومية عليها، شملت إقامة ميناء جاف بمدينة الفيوم، وإقامة جامعة عين شمس الأهلية وتوسعاتها، وإقامة مطار الفرافرة واستخدام منطقة للاستصلاح الزراعي.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا بإزالة صفة النفع العام عن قطعتي أرض بمساحات مختلفة بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة، وأصدر قرارا بمنح الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران في الجزائر.

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.