تسليم 100 جهاز عروسة للمقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، اليوم، حفل تسليم 100 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن مبادرة «يدوم الفرح»، وهي إحدى مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، التي نظمتها المؤسسة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والعميد أيمن أسامة الجندي قائد مركز القيادة التخصصي، والدكتور خالد جمال عبدالناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

الحفل يبدأ بالسلام الجمهوري

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمه من قصر ثقافة سوهاج.

محافظ سوهاج يهنئ الفتيات

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للفتيات، متمنيًا لهن حياة سعيدة، مشيدًا بدور «مؤسسة حياة كريمة»، وأنشطتها المستمرة بسوهاج في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، وما تقدمه من خدمات طبية، وفرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج.

وسلم المحافظ في نهاية الاحتفالية عددًا من أجهزة العرائس، والتي شملت العديد من المستلزمات المنزلية ومنها: «بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وشاشة تليفزيونية، وحقيبة مستلزمات شخصية».