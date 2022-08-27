«حياة كريمة» تجدد منزل أسرة تعيش ظروفا صعبة في سوهاج: الابن مات والأم مريضة

تستهدف مبادرة حياة كريمة الاهتمام بالجانب الإنساني، وتوفير الحماية الاجتماعية، لأهالي القرى المدرجة ضمنها، ورفعت شعار المواطن أولا، لتبسط يدها في التمكين الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل للأسر، ومساعدة الأهالي في تجهيز العرائس، فضلًا عن إعادة إعمار المنازل غير الصالحة للسكن لتوفير الحياة الآدمية للمواطنين في ربوع مصر كافة.

دعم إحدى أسر محافظة سوهاج

وقدمت مؤسسة حياة كريمة، الدعم لأسرة في محافظة سوهاج، تعاني من ظروف معيشية صعبة، مشيرة إلى أن فريق المبادرة تمكن من رصد حالة، تستلزم التدخل السريع، إذ تعاني الأم المريضة، من ورم خبيث، وهي مسؤولة عن 3 أولاد، توفى أكبرهم، منذ فترة قريبة، وهو عائل للأسرة.

الأسرة كانت تعيش على 350 جنيها

وأوضحت المبادرة في بيان لها، أن الأسرة بالكامل تعيش على دخل 350 جنيه فقط في الاسبوع، منذ وفاة الابن الأكبر للأسرة، والذي كان يتكفل بمصاريف المنزل، مشيرة إلى أن المنزل كان آيلا للسقوط، ويحتوي على 3 لمبات إضاءة فقط، ولا يوجد حمام داخله.

وأضافت مبادرة حياة كريمة: قررت المؤسسة التدخل السريع والتعامل مع الحالة، من خلال إحلال وتجديد المنزل، وتجهيز مساعدات إضافية، خلال الأيام المقبلة.