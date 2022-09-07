«حياة كريمة» تستعد لتشغيل 5 محطات مياه وصرف في سوهاج.. اعرف التفاصيل

في إطار عملها على تطوير الريف المصري، توفر «حياة كريمة» بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، العديد من الخدمات والمقومات المعيشية للمواطنين في القرى والنجوع الأكثر فقرا على وجه التحديد والمحافظات الحدودية، حيث تعمل على تطوير الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية، وغيرها من الخدمات المحيطة بالمواطن.

مشروع الصرف الصحي بالشيخ رحومة

شهدت عدة مراكز بمحافظة سوهاج، أعمالا من التطوير التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أن هناك 5 محطات مياه وصرف صحي، تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها، ويبدأ التشغيل التجريبي لها خلال العام الحالي، وفقا لما ورد في بيان عن المبادرة.

وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها المبادرة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، تعمل على مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ رحومة، الذي يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها 11101 متر مكعب لكل يوم، بتكلفة وصلت إلى 40.3 مليون جنيه، وشبكة الانحدار بالمحطة يبلغ طولها 7555 مترا، وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 مترا، ويخدم المشروع 6278 مواطنا.

محطة مياه أولاد الشيخ بـ50 مليون جنيه

تشمل الأعمال تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام، التي تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها 20 لتر لكل ثانية، وأطوال الشبكات تصل إلى 10 كيلو مترات، تخدم هذه المحطة 25 ألف مواطن في نجع الدير وهاشم عسيري، ونجع هاشم عسيري ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان، وقرى أولاد الشيخ.

مشروع الصرف الصحي 3

تعمل حياة كريمة، على مشروع الصرف الصحي 3، الذي يخدم 3 آلاف مواطن في منطقة مساكن الأنوال الجديدة في حي الكوثر، ومنطقة عرب مهدي، ويضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها 74 لتر لكل ثانية، إلى جانب خط طرد بطول 1258 متر طولى وشبكة انحدار بطول 6018 متر طولى، ومشروع صرف صحي في قرية الصفيحة، والذي تبلغ تكلفته 55.7 مليون جنيه، ويخدم 14400 مواطن، ويوجد بالمشروع شبكات انحدار تبلغ اطوالها 9785 مترا، وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر ، بالإضافة إلى أن طاقته التصميمية تبلغ 23328 متر مكعب لكل يوم.

محطة مياه إدفو

فضلا عن عمل «حياة كريمة» على تشغيل مشروع محطة مياه إدفا بمركز محافظة سوهاج الذي يخدم 90 ألف مواطن، في قرية أولاد نصير ونجوعها وقرية إدفا ونجوعها، وتبلغ الطاقة التصميمية له 200 لتر لكل ثانية، وبلغت تكلفتها 50 مليون جنيه.