إنجازات حياة كريمة في سوهاج.. مدفن صحي ومصنع لتدوير المخلفات بدار السلام

تهتم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر، وتنفذ المبادرة فى 7 مراكز بمحافظة سوهاج داخل 181 قرية، تغيرت معالمها بالكامل، ومن أهم انجازات حياة كريمة في محافظة سوهاج التطوير الذى لحق بمركز دار السلام، أحد تلك المراكز، إذ أنفق حتى الآن 116 مليون جنيه لتنفيذ عدة مشاريع.

ومن أهم تلك المشاريع مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، الذي جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون من ثلاث طوابق، يشمل الطابق الأرضي منها "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، بينما يضم الطابق الأول علوي "السجل المدني والشهر العقاري ومكتب البريد، وإدارة التموين"، والدور الثاني علوي يضم "الوحدة المحلية والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي".

إنجازات حياة كريمة في محافظة سوهاج

ومن ضمن مشروعات حياة كريمة في دار السلام، نقطة إسعاف أولاد يحيي ونقطة إسعاف أولاد يحيي الحاجر، وتشمل الوحدة "غرفتي إسعاف، وثلاث غرف سكني وإداري، ومطبخ، ودورة مياه"، وجرى الانتهاء من نقطة الإسعاف بنسبة 100٪ وتسليمها إلى هيئة الإسعاف التي قامت بتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.

كما أنشأت الوحدة الصحية بأولاد يحيي، التي يجرى انشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 75٪، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي بنجوع مازن شرق، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة دار السلام، بقرية "نجوع مازن شرق"، الذى أقيم على مساحة 32 فدانا، بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 69 ٪.

مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 90 مليون

وأنشأت حياة كريمة، مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز دار السلام، بتكلفة 90 مليون جنيه، والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 90 مليون جنيه، ويشمل المصنع خطوط التدوير والمعدات المتحركة، وينفذ ضمن بروتوكول تعاون بين عدة وزارات هي "التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط"، ويحتوي المصنع على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية، كما أنه المصنع الثالث من نوعه فى مصر.

مدفن صحي بتكلفة 20 مليون جنيه

ويعد من أهم انجازات حياة كريمة في محافظة سوهاج، المدفن الصحي بتكلفة 20 مليون جنيه بالظهير الصحراوي لمركز دار السلام، وهو أول مدفن صحي للنفايات بمحافظة سوهاج، وبدأ تنفيذ المشروع في أغسطس 2020م، على مساحة 6 أفدنة، وجرى الانتهاء منه وتسليمه في مايو الماضي.

كوبري دار السلام أعلى الترعة الفاروقية

وجرى الإنتهاء من إنشاء كوبري دار السلام الكيلو 19، أعلى ترعة الفاروقية الذى يبلغ عرضة 12 مترا، بحمولة 60 طنا، ويربط بين الجانب الشرقي والغربي لمدينة دار السلام، ويساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك مبنى الإدارة التعليمية بدار السلام بتكلفة 6 ملايين جنيه، على مساحة 348 متر مربع، ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية.