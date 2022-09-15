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الرئيس التونسي يصدر قانونا جديدا للاقتراع قبل الانتخابات المقبلة

كتب:

محمد أيمن سالم
10:54 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا قبل موعد الانتخابات المقبلة، المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل، وفق خبر عاجل لقناة «العربية».

التصويت لأفراد وليس قوائم 

وأعلنت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، وأنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

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