حيوان مفترس يهاجم المواطنين.. ماذا حدث بمحافظات مصر في 24 ساعة؟

شهدت محافظات مصر أحداثًا غريبة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها مهاجمة حيوان مفترس شبيه للذئب، المواطنين في أسيوط، بالإضافة إلى صدور حكم على عاطل تعدى على والده، وقتله، بالإضافة إلى وقوع حريقين

البداية من صعيد مصر وبالتحديد من محافظة أسيوط، حيث تمكن أهالي قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، من قتل حيوان مفترس شبيه للذئب، بعدما هاجمهم أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية، بعدما شهدت المحافظة مؤخرا مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في واقعتين مختلفتين بمركزي أبو تيج وديروط.

الحيوانات المفترسة بجوار محاصيل الذرة الشامية

وبحسب أحد أهالي القرية، فإنه أثناء تواجده في الأراضي الزراعية بمنطقة البركة الشرقية بقرية ديرالجنادلة هاجمه حيوان يشبه الذئب وتمكن هو وآخرون من قتله باستخدام الشوم والعصا، محذرًا المواطنين بتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالقرب من الذرة الشامية في القرية خوفا من تواجد حيوانات أخرى مشابهة.

حريق مصنعي كتان في الغربية

من الصعيد إلى أعلى مصر قليلا بالتحديد في محافظة الغربية، نشب حريق داخل مصنعين بقرية شبرا ملس، بدائرة مركز شرطة زفتي،، والتهمت النيران كميات كبيرة من محصول الكتان، تقدر بـ5 ملايين جنيه، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة، قبل أن تسيطر الحماية المدنية على الحريق ومنعه من استكمال مسلسل الخسائر المالية والبشرية.

الحكم على عاطل قتل أبيه من الضرب

ومن الغربية إلى أقصى شمال مصر بالتحديد في عروس البحر الابيض المتوسط محافظة الإسكندرية، كانت محكمة جنايات الإسكندرية على موعد في إصدار حكم على متهم قتل أبيه نتيجة الضرب الذي أودى إلى موت، حيث قضت بأقصى عقوبة في تلك الحالة وهي السجن المشدد 7 سنوات.

ويأتي ذلك بعدما تبين من التحقيقات أن المتهم «ا.ع.ع» عاطل، كان دائم التعدي على والده المجني عليه، بالضرب والسب طالبا منه مبالغ مالية، بصفة مستمرة حال أن الوالد بالمعاش، حتى وصل إلى يوم الجريمة التي توالت فيه لكماته لوالده حتى سقط من أعلى السلالم ما سبب نزيف في المخ ونتج عنه الوفاة.