أماكن معرض أهلا مدارس في محافظات مصر 2022 - 2023.. تخفيضات تصل لـ30%

يبحث كثير من أولياء الأمور عن أماكن معرض أهلا مدارس في محافظات مصر، لشراء ما يتطلبه العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 من مستلزمات دراسية، لاسيما في ظل إعلان مسؤوليها عن تخفيضات كبيرة تصل فى بعض المعارض لنسبة 30%، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022 - 2023

وبحسب اتحاد الغرف التجارية، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن أماكن معرض أهلا مدارس موزعة في كل المحافظات، وقد يوجد أكثر من معرض داخل المحافظة الواحدة، وذلك بأسعار تنافسية مخفضة تبدأ من 10% إلى 30%، وبنسب متفاوتة من محافظة إلى محافظة أخرى.

خريطة معارض أهلا مدارس في المحافظات

وتستعرض السطور التالية أماكن معرض أهلا مدارس في محافظات مصر 2022 - 2023، وهي كالتالي:

• كفر الشيخ تضم معرضا واحدا:

- منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- نسبة التخفيض تصل إلى 50%.

• القليوبية تضم معرضين:

- بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.

• محافظة بني سويف تضم معرضا واحدا:

- خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

نسبة التخفيض من 10% إلى 30%.

• محافظة سوهاج تضم معرض واحد:

- مدينة ناصر بحى شرق سوهاج.

نسبة التخفيض من 25% إلى 30%.

• الأقصر تضم 3 معارض:

- السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

نسبة التخفيض 25%.

• محافظة مطروح تضم 8 معارض، بمنطقتي:

- الحمام.

- العلمين.

• البحر الأحمر يضم معرضا واحدا:

- شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

نسبة التخفيض تصل إلى 25%.

• البحيرة تضم 4 معارض رئيسية و42 معرضا داخل القرى في هذه المدن:

- دمنهور.

- إيتاي البارود.

- أبو حمص.

- كفر الدوار.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.

• الوادي الجديد تضم معرضين:

- شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- ميدان المستشفى بالداخلة.

نسبة التخفيض من 10% إلى 25%.

• الدقهلية تضم معرضا واحدا:

- استاد المنصورة بشارع الجيش.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.

- مرسى مطروح.

- سيدي براني.

- النجيلة.

نسبة التخفيض تصل إلى 7%.