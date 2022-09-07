مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-9-2022 في محافظات مصر

يهتم قطاع كبير بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي لأداء الصلاة في مواعيدها المحددة لها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، التي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:53 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:09 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر الساعة 4:03 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:25 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:10 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:10 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:59 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:32 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:17 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:01 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:15 مساءً.