تكريم يحيى الفخراني في مهرجان الأمل السينمائي الدولي

أعلنت نقابة المهن السينمائية، تكريم الفنان الدكتور يحيى الفخراني، في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، برئاسة فادي اللوند.

تكريم يحيى الفخراني في مهرجان الأمل

أوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، أنه جرى إهداء الرئاسة الشرفية لـ دورة روما 2022 للفنان يحيى الفخراني.

تكريم يحيى الفخراني من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

وكان يحيى الفخراني كرم منذ يومين، من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما وإشراف عام من إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، في احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني».

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن على الحضور، من أبرزهم الكاتب الدكتور مصطفى الفقي، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة ليلى علوي، والمطرب هشام عباس، والمطرب وائل الفشني، والفنان جمال سليمان، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني رفقة أحفاده.

آخر مشاركة فنية للفنان يحيى الفخراني

الفنان يحيى الفخراني، غاب عن دراما رمضان 2022، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا من في رمضان 2021، من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، التي كانت تدور أحداثه في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمة ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

وشارك في بطولة المسلسل يحيى الفخراني، أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، تميم عبده، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، حنان سليمان، عبد الرحيم حسن.