سر مكالمة التهديد.. شقيقة «تاجر شبرا» تروي تفاصيل إنهاء حياته بـ5 طعنات

«أنا هقتلك يا مصطفى».. لم تكن مجرد كلمات تهديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كتبها «محمود» المتهم بقتل شقيق زوجته في شبرا، إلا أنه نفذ جريمته أمام المارة أمام المارة في وضح النهار وسط الشارع باستخدام الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات بين الطرفين، بدأت بتحريض المتهم، المجني عليه على المطالبة بميراثه من والده.

شقيقة «تاجر شبرا» تروي تفاصيل الجريمة

تفاصيل الجريمة، التي وقعت أحداثها في شارع 25 بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، يوم الاثنين الموافق 29 من الشهر الماضي، ترويها «دنيا حمدي» شقيقة المجني عليه لـ«الوطن»، قائلة إن بداية الخلافات تعود لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما حرض المتهم، «مصطفى» يعمل تاجر، على المطالبة بميراثه من والده ووالدته؛ «لانه ولد وحيد على 3 بنات»، وهو الأمر الذي آثار غضب والده، قائلة له: «إزاي هتورثني وأنا عايش معاك يا مصطفي اللي قالك الكلام ده، هو انا قصرت معاك في حاجة».

وأضافت شقيقة المجني عليه، أنه أخبر والده أن المتهم هم من حرضه على ذلك، ومن هنا بدأ المشاكل تفتعل بينهما حتى هدد المتهم، شقيقها بالقتل، إذ كتب على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «أنا هقتلك يا مصطفى»، ثم تهديدات أخرى عبر مكالمات عديدة على الهاتف المحمول، مشيرة إلى أنه عقدت جلسة للصلح بينهما وتم إنهاء الخلاف، إلا أن المتهم أفسد علاقات شقيقها مع التجار بحكم عمله كتاجر للكبدة، وتسبب له في خسائر كبيرة.

5 طعنات أودت بحياة «مصطفى»

وروت الشقيقة تفاصيل يوم ارتكاب الجريمة، قائلة: «انتظر المتهم أمام المحل الخاص بـ مصطفى للتخلص منه، وعندما حضر وجده قد وضع بضاعته خارج محل، ليقوم بتسديد 5 طعنات له من الخلف»، مشيرة إلى أن والدها توفي بعد الجريمة بأسبوع؛ حزنا على مقتل نجله، مطالبين بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصي العقوبة عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا بسقوط قتيل بشارع الـ25 بمنطقة بيجام بدائرة القسم، إذ جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع «مصطفى حمدي»، في العقد الثالث من عمره، وتبين أن وراء الواقعة شاب آخر يدعى «محمود» تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وجرى ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وخضع لجلسة اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول الجريمة، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليجددها قاضي المعارضات 15 يوما للمرة الثانية.

الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.