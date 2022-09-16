رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«التضامن»: توصيل مليون كارت «تكافل وكرامة» إلى منازل المستفيدين الجدد

كتب:

أحمد حامد دياب
08:38 ص | الجمعة 16 سبتمبر 2022
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

أعلن الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي، ضم مليون أسرة إلى معاشات تكافل وكرامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ كروت المعاشات ستصل إلى المستفيدين في منازلهم.

الإعلان عن أرقام التواصل مع الشركات

وأوضح عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الوزارة ستعلن عن أرقام التواصل مع الشركات؛ لمعرفة موعد وصول الكارت، ومكان التسليم؛ ليتمكنوا من صرف معاشات تكافل وكرامة.

وأشار إلى أنّه تم التنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن والمحليات ومديريات التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية، وإخطارهم والتنبيه عليهم بأنّ الكروت ستصل إلى المواطنين في بيوتها، مشددًا على أنّ أي شخص يطلب من المنتفع التوجه إلى مكانٍ آخر يرفض، ويؤكد عليه استلام الكارت في عنوانه بالتفصيل، منعًا لحدوث أي تلاعب أو مشكلات.

اقرأ المزيد:

«التضامن»: تيسيرات جديدة لصرف دعم مستفيدي «تكافل وكرامة»

«التموين»: فتح التظلمات لإدراج مستفيدي «تكافل وكرامة» في الدعم الاستثنائي

«التضامن»: 5.1 مليون أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»

بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
بقلم أحمد حامد دياب