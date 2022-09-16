«التضامن»: توصيل مليون كارت «تكافل وكرامة» إلى منازل المستفيدين الجدد

أعلن الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي، ضم مليون أسرة إلى معاشات تكافل وكرامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ كروت المعاشات ستصل إلى المستفيدين في منازلهم.

الإعلان عن أرقام التواصل مع الشركات

وأوضح عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الوزارة ستعلن عن أرقام التواصل مع الشركات؛ لمعرفة موعد وصول الكارت، ومكان التسليم؛ ليتمكنوا من صرف معاشات تكافل وكرامة.

وأشار إلى أنّه تم التنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن والمحليات ومديريات التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية، وإخطارهم والتنبيه عليهم بأنّ الكروت ستصل إلى المواطنين في بيوتها، مشددًا على أنّ أي شخص يطلب من المنتفع التوجه إلى مكانٍ آخر يرفض، ويؤكد عليه استلام الكارت في عنوانه بالتفصيل، منعًا لحدوث أي تلاعب أو مشكلات.