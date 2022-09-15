«التموين»: فتح باب التظلمات لمستفيدي «تكافل وكرامة» لإدراج الدعم الاستثنائي

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات التموين على مستوى المحافظات بقبول تظلمات أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين لم تأت لهم رسالة زيادة الدعم الاستثنائي، وذلك من أجل دراسة حالتهم لبدء صرف الدعم الاستثنائي لهم، والمحدد مدته بـ6 أشهر بناء على قرار مجلس الوزراء.

الأوراق المطلوبة للتظلم

وتضمن القرار على أن يشمل التظلم المقدم من صاحب معاش تكافل وكرامة على البيانات التالية:

اسم صاحب البطاقة.

رقم البطاقة التموينية.

عدد أفراد البطاقة.

رقم كارنيه الخدمات المتكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الدعم الاستثنائي بدأ صرفه في الأول من سبتمبر الجاري ولمدة 6 أشهر لعدد 9 مليون و100 ألف أسرة هو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وذلك بقيمة 100 جنيه شهريا للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر.