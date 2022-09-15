«التضامن»: 5.1 مليون أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»

قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن، إن الفترة الأخيرة شهدت إضافة أعداد كبيرة من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، إذ جرى إضافة مليون أسرة جدد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

أوضح «عبدالسلام» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية «DMC»، أن إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أصبح 5.1 مليون أسرة بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدني.

أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل على توصيل البطاقات إلى مستفيدي تكافل وكرامة من كبار السن وذوي الهمم حتى باب المنزل.

توصيل بطاقات تكافل وكرامة

وأشار الدكتور ياسر عبد السلام إلى أنه يجرى العمل داخل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع قاعدة المشاركة من شركات توصيل وتسليم البطاقات لمستفيدي تكافل وكرامة وللانتهاء منها، وتسليمها في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه بدأ اليوم المستحقين للبطاقات استلام بطاقات الصرف الذكية وأصبح من معظم المستفيدين يحملون البطاقة الذكية «ميزة».

زيادة دعم تكافل وكرامة

وأكد مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أن البطاقات الذكية تمكن المستفيد من صرف الأموال على مدار الساعة ومن جميع ماكينات الـATM، لافتا إلى أنه منذ شهر سبتمبر الماضي جرى توزيع بطاقات ميزة لعدد مليون أسرة ويجرى التوسع لاستكمال باقي الأسر المصرية المستحقة، موضحا أن الدعم النقدي للبرنامج كان 19 مليار جنيه، وزاد بقيمة 7 مليار ليصل إلى 25 مليار جنيه.