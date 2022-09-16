«التضامن»: تيسيرات جديدة لصرف دعم مستفيدي «تكافل وكرامة»

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة»، تزامنت مع داعيات الأزمة العالمية، وهناك تيسيرات جديدة لصرف الدعم للمستفيدين، بالتنسيق مع مختلف الجهات.

لجان مركزية تعمل على مدار الساعة

أضاف «هاشم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الخميس، أن المرحلة الأولى لصرف الدعم النقدي، بدأت في مارس الماضي، بينما المرحلة الثانية الحالية زاد فيها عدد الأسر المستحقة لـ500 ألف أسرة من وزارة التضامن، و420 ألف أسرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و180 ألف دعم سلعي.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجان مركزية، تعمل على مدار الساعة بوزارة التضامن الاجتماعي، مشكلة من المسؤولين ببرنامج «تكافل وكرامة»، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وممثلين عن الهيئة القومية للبريد، لمتابعة الصرف أولا بأول.

طباعة 100 ألف بطاقة ميزة

وأشار إلى أنه جرى طباعة 100 ألف بطاقة ميزة على الأسر الجديدة، بواسطة الهيئة القومية للبريد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء الصرف مطلع سبتمبر، وهناك تزاحم على ماكينات الصرف، والأمور تسير بيسر، وفرق قوافل الهلال الأحمر، تواجدت بالقرب من ماكينات الصرف، للتعامل مع أي زحام بهذه الأماكن.