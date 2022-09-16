الشرطة اللبنانية تعتقل مسلحا حاول اقتحام بنك لاسترداد مدخراته

أعلنت قناة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، أنّ قوات الشرطة اللبنانية ألقت القبض على رجلٍ مسلحٍ، بعد محاولته اقتحام بنكٍ جنوب البلاد؛ لاستعادة مدخراته المجمدة، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.

جاءت هذه الواقعة بعد يومين من واقعة المواطنة اللبنانية سالي حافظ، التي اقتحمت بنك بلوم؛ لتحصل على مدخراتها، إذ يفرض البنك المركزي اللبناني قيودا صارمة على عمليات السحب في ظل الأزمة الاقتصادية.

مفارقتان في واقعة اللبنانية سالي حافظ

وحملت واقعة سالي حافظ مفارقتين الأولى أن سيدة من تقوم بهذه العملية، والثانية بأن المسدس الذي كانت تحمله تبين أنه لعبة، وأن مسدس بلاستيكي حصلت عليه من ابن أختها.

وأوضحت سالي أنّها كانت تريد أموالها لمساعدة شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان لعلاجها، بعد تجاهل البنك لطلباتها المختلفة باسترداد أموالها.