لبنان: سقوط جرحى خارج مصرف اقتحمته مسلحة بسبب التدافع

أسفر حادث اقتحام مودعة مسلحة لمصرف في العاصمة اللبنانية بيروت، عن سقوط جرحى خارج المصرف بسبب التدافع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت مودعة مسلحة اقتحمت مصرفا في بيروت، وهددت بحجز رهائن وحرق نفسها والموظفين، حال عدم تنفيذ مطلبها.

«المودعين اللبنانيين»: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حجز أرصدتنا

ومن جانبها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين، «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حجز أرصدتنا بالمصارف»، محذرة المصارف من الاستمرار في حجز أموال المودعين.

القبض على مسلحة اقتحمت مصرفا في بيروت

يشار إلى أن الأمن العام اللبناني، ألقى القبض على المودعة المسلحة بعد تسلمها 20 ألف دولار، فيما وصل الجيش اللبناني إلى محيط المصرف.

وكان البنك الدولي حذر من الأزمة الاقتصادية في لبنان، منوها بأنها أسوأ أزمة من نوعها يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، وتهدد استقرار البلاد على المدى الطويل نتيجة الكساد المتعمد، وفقا لشبكة «بي بي سي».