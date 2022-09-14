القبض على مسلحة اقتحمت مصرفا وهددت بحرق موظفيه في لبنان

ألقى الأمن العام اللبناني، القبض على مودعة مسلحة اقتحمت مصرفا في العاصمة بيروت، بعد تسلمها 20 ألف دولار، فيما وصل الجيش اللبناني إلى محيط المصرف.

وذكرت جمعية المودعين في لبنان، أن المودعة المسلحة حصلت على مبلغ مالي من المصرف وغاردت بعد حصولها عليه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

المودعة طالبت بعلاج شقيقتها من السرطان

وطالبت المودعة بمصرف «لبنان والمهجر»، بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان، مهددة بحجز رهائن وحرق نفسها والموظفين، حال عدم تنفيذ مطلبها.

وفي السياق نفسه، فيما حذرت جمعية المودعين اللبنانيين، من حجز أموال المودعة لدى المصارف.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة استمرت لأشهر عدة، ما شكل أعباء ثقيلة على الجهاز المصرفي الذي يواجه مصيرا مظلما بسبب تراكم الديون.