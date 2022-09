«تيموثي شالاميت» عن نصيحة دي كابريو: لا للمخدرات وأفلام الأبطال الخارقين

كشف الممثل الأمريكي الشاب «تيموثي شالاميت»، عن النصائح المهنية المهمة التي قدمها له النجم «ليوناردو دي كابريو»، واصفًا إياه بأنه واحد من أهم النجوم بالنسبة له، وذلك قبل أن يتعاونا للمرة الأولى في فيلم «Don’t Look Up» للمخرج آدم مكاي، إنتاج عام 2021.

وعن النصائح التي قدمها ليوناردو دي كابريو لـ «تيموثي شالاميت»، عندما التقيا للمرة الأولى في عام 2018، أوضح الأخير في حوار مع مجلة «فوج»: «وضع ذراعه حولي في الليلة الأولى التي التقينا بها وقدم لي بعض النصائح، قال لي ابتعد عن المخدرات القوية وأفلام الأبطال الخارقين»، حيث طلب منه عدم تقديم أحد أدوار الأبطال الخارقين أثناء صعوده إلى النجومية السينمائية.

«تيموثي شالاميت»: الصراحة مع نفسي جعلتني أصل إلى ما أنا عليه الآن

وتابع «شالاميت» الحديث عن حياته المهنية: «كان لدي حلم في سنوات مراهقتي المبكرة أن يكون لدي في سنوات المراهقة المتأخرة مهنة في التمثيل، وجدت نفسي مضطرًا إلى أن أكون صريحًا مع نفسي حتى أصل إلى المكان الذي وصلت إليه».

موعد عرض فيلم «Bones and All» في السينمات

ويعيش «تيموثي شالاميت»، حالة من النشاط الفني، حيث تعاون للمرة الثانية مع المخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو بعد تعاونهما الأول «Call Me By Your Name»، في فيلم بعنوان «Bones and All» الذي شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان فينيسيا الشهر الجاري، ولاقى ترحيبا طويلا لمدة ثماني دقائق بعد عرضه الأول، كما حصل «جواداجنينو» على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في ختام المهرجان.

الفيلم مأخوذ عن رواية لكاميل دي أنجليس، يلعب شالاميت دور البطولة إلى جانب تايلور راسل، حيث يلعب الثنائي دور إثنين من عشاق أكل اللحوم يذهبون في رحلة برية في أمريكا في الثمانينيات، ومن المقرر طرحه في السينمات 23 نوفمبر المقبل.