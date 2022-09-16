مواعيد قطارات طنطا الإسكندرية الجمعة 16 سبتمبر 2022

تقدم «الوطن»، ضمن خدماتها المتنوعة للقراء، جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة، المتجة من مدينة طنطا إلى محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وموسم المصيف.

مواعيد قطارات طنطا الإسكندرية الجمعة 16 سبتمبر.. تحذيرات وتعليمات

وحذرت هيئة سكك حديد مصر، الركاب بعدم التدخين داخل القطارات، حتى لا يتعرضون إلى الغرامة، أو المسائلة القانونية.

وجاءت مواعيد القطارات كالتالي:

قطار 21 الروسي مقرر قيامه الساعة 5:9 صباحا، ويقف بمحطات كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، كفر الدوار، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار 931 مكيف مقرر قيامه الساعة 6:09 صباحا، ويقف بمحطات سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 7:33 صباحاً.

قطار 923 مكيف مقرر قيامه الساعة 5:29 صباحا، ويقف بمحطات كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، كفر الدوار، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 7:25 صباحا.

قطار 29 المميز مقرر قيامه الساعة 5:10 صباحا، ويقف بمحطات كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 12:20 ظهرا.

مواعيد قطارات طنطا الإسكندرية الجمعة 16 سبتمبر.. مكيفة ومميزة

قطار 591 بعربات مكيفة ومميزة، مقرر قيامه الساعة 10:45 صباحاً، ويقف بمحطات كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 12:50 ظهرا.

قطار 935 مكيف مقرر قيامه الساعة 11:37 صباحا، ويقف بمحطة سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرا.

قطار 23 المميز مقرر قيامه الساعة 7:03 صباحا، من سكك حديد طنطا ويقف بمحطات كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 9:15 صباحا.

قطار 157 المميز مقرر قيامه الساعة 9:06 صباحا، ويقف بمحطات دمنهور، سيدي جابر، ويصل الإسكندرية الساعة 10:50 صباحاً.