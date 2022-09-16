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عاجل.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يزور مصابي العمليات الحربية

كتب:

محمد مجدي
10:46 ص | الجمعة 16 سبتمبر 2022
عاجل.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يزور مصابي العمليات الحربية

زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مصابي العمليات الحربية من الضباط، وضباط الصف، والجنود من أبطال القوات المسلحة، الذين يخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، وأصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدى للإرهاب بشمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كل الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة، وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين؛ لمتابعة الحالة الصحية لكل الأبطال.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمصابين، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدًا بما قدّموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين، واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء.

وأكد المصابون أنّ الإصابة لن تثنيهم عن العودة لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفّاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.