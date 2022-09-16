«الإنقاذ النهري» يكثف البحث للعثور على طفل ورجل سقطا من معدية ببني سويف

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها في البحث عن طفل ورجل سقطا في مياه نهر النيل أمام قرية كفر الجزيرة بمحافظة بني سويف، على خلفية سقوط معدية أثناء عبورها من الجانب الغربي إلى الشرقي للنيل.

بلاغ بسقوط عدد من المواطنين من معدية نيلية في بني سويف

وكان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط عدد من المواطنين ودراجات نارية في مياه النيل من معدية نيلية بأشمنت في مركز ناصر، إثر فتح الباب الخاص بها بشكل مفاجئ عقب استعدادها التحرك لنقل المواطنين من الجانب الغربي إلى الشرقي.

انتشال مواطنين سقطوا من المعدية

ودفعت مديرية أمن بني سويف، بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ للبحث عن المفقودين، فيما جرى انتشال 9 دراجات نارية من موقع الحادث وعدد من المواطنين بالتعاون مع الأهالي.

وكشف الأهالي، عن إنقاذ عدد من المواطنين الذين سقطوا في الحادث، فيما لا يزال البحث جاريا عن طفل مفقود من قرية الميمون، ورجل من قرية الرياض.

وانتقل المحاسب علي يوسف، رئيس مدينة ناصر، إلى موقع البلاغ، يرافقه نائب رئيس المدينة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.