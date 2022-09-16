أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف فريق التدريب المتنقل البريطاني

استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني، لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن والتي استمرت لعدة أيام، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب، ونقل وتبادل الخبرات العلمية، والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية.

تضمنت الدورة التدريبية إلقاء عددٍ من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن، وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية، ما يساهم في صقل مهارات المتدربين ويعظم من إمكانيتهم وقدراتهم في هذه المجالات.

واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذي عكس مدى ما وصلت إليه الضباط المشاركين التدريب من مستوى راقٍ يؤهلهم لتولى الوظائف العليا.