خبير: القطاع غير الرسمي يمثل 40% من إجمالي حجم الاقتصاد في مصر

قال شريف الخُريبي خبير اقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي هو أن يقوم شخص بممارسة نشاط اقتصادي مُدر للربح دون الحصول على أي تراخيص رسمية ودون تسجيل المنشأة أو النشاط في أيٍ من قطاعات الدولة، سواء في تسجيل الشركات أو الضرائب أو الجمارك، مشددًا على أن التسجيل هدفه تيسير عمل صاحب المشروع.

وأضاف الخُريبي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «أصحاب هذه المشروعات يفضلون التسجيل لكن بعد ذلك تواجههم مشكلات كبيرة جدا، وبخاصة إذا بدأ حجم العمل يكبر أو بدأ يتجه إلى التعامل مع شركات حكومية تشترط أوراق قانونية هامة».

خطورة كبيرة على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

وتابع الخبير الاقتصادي، أن أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي يضعون أنفسهم في خطورة كبيرة خاصة إذا حدث أنّ أحدا من المتعاملين معه نصب عليه لن يستطيع الحصول على حقوقه، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي لا يقل عن 40% من إجمالي حجم الاقتصاد في مصر.

الضغط على النشاط الاقتصادي

وأشار شريف الخُريبي خبير اقتصادي، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى الضغط على النشاط الاقتصادي بشكل عام ومنافسة غير شريفة، لأنّ الاقتصاد الرسمي عندما لا ينتج لا يراعي الأسس السليمة في منتجاته عكس الاقتصاد الرسمي، بسبب الرقابة على مواصفات المنتج، وبالتالي ضمان أن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية، ولكن الاقتصاد غير الرسمي تغيب فيها هذه الاشتراطات ولا يدفع الضرائب وقد يحصل على مصادر الطاقة بشكل مخالف، فتكون أسعار منتجاته أقل وجودتها أقل ومنافسة غير عادلة مع الشركات المسجلة بشكل رسمي.