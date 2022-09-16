السلطات الأوكرانية تبدأ استخراج الجثث من مقبرة جماعية في «إيزيوم»

كشفت تقرير لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، عن العثور على شواهد قبور عليها نحو 200 صليب خشبي في موقع قرب مدينة من إيزيوم، شمال شرق أوكرانيا، بعد نجاح القوات الأوكرانية في استعادتها من السيطرة الروسية، والإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية فيها.

إخراج الجثامين من المقبرة الجماعية

وبدأ رجال يرتدون ثيابًا بيضاء في إخراج الجثث من الموقع المكتشف على حافة مقبرة، شمال غرب إيزيوم، فيما شوهد نحو 20 كيسًا أبيض للجثث.

وأفادت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، باكتشاف مقبرة جماعية تحتوي نحو 440 جثة في مدينة إيزيوم، المعقل السابق للقوات الروسية، قبل شن الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا لاستعادة مدينة خاركيف، خلال الأسبوع الماضي.

كبير محققي الشرطة يوضح أسباب القتل

وقال سيرهي بولفينوف، كبير محققي الشرطة في منطقة خاركيف، إن المنطقة قد تظهر فيها مواقع دفن جماعي أخرى، لافتًا إلى أن «عمليات استخراج الجثث أظهرت أن الضحايا ماتوا لأسباب مختلفة، فالبعض قُتل بالرصاص، والبعض بنيران المدفعية، أو ما يسمى بصدمات انفجار الألغام، كما قتل البعض بسبب الضربات الجوية، ولدينا أيضًا معلومات تفيد بأن كثيرًا من الجثث لم يتم التعرف عليها بعد».