إصابة 12 مدنيا بينهم طفلين في قصف روسي على «خاركيف» الأوكرانية

أعلن مسؤول أوكراني، إصابة 12 مدنيا بينهم طفلين، في قصف روسي في إقليم «خاركيف» شمال شرقي البلاد.

وأمس الخميس، شن القوات الروسية، 3 غارات جوية على مواقع للقوات الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تشن 9 غارات جوية على مواقع روسية

وشنت القوات الأوكرانية، 9 غارات جوية وأطلقت أكثر من 330 صاروخا وقذيفة مدفعية على المواقع الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشارت قيادة«العمليات الجنوبية» الأوكرانية، إلى مقتل 71 جنديًا روسيا، وتدمير 5 دبابات، و 14 عربة مدرعة، ونظام مدفعية وقذائف هاون ذاتية الدفع من طراز «نونا إس».

من جانبها، نفت الرئاسة الروسية «الكرملين»، ما نشرته صحيفة «صن» البريطانية حول محاولة اغتيال فلاديمير بوتين، أمس الأول الأربعاء في العاصمة «موسكو»، وقالت إن الخبر غير صحيح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، 22 فردا على القائمة السوداء، منهم 4 مديرين تنفيذيين ماليين، يمكن لأفعالهم أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجهود الحربي الروسي، من خلال مساعدة موسكو على تفادي العقوبات المالية.

عقوبات أمريكية جديدة على وكالة الاستخبارات العسكرية «جي آر يو»

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 22 من المسؤولين الروس بالوكالة، كما فرضت «واشنطن» عقوبات جديدة على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية «جي آر يو» لمساعدتها في عمليات الترحيل القسري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات: «فلاديمير كومليف-فيكتور جيدكوف-إيدي أستانين-أندريه ميلنيكوف- ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا».

وفرضت الخارجية الأمريكية، عقوبات جديدة على رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف و7 من أفراد عائلته، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها ستمنع مواطنيها من تقديم خدمات الحوسبة الكمية لأي أحد في روسيا اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل.

بدورها، وسعت وزارة التجارة الأمريكية، العقوبات المفروضة ضد «موسكو» لإضافة مواد مفيدة لإنتاج روسيا للأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وفرضت السلطات الأمريكية، عقوبات على سلسلة من المجموعات الروسية، 3 منها تشارك في أنشطة فضائية عسكرية و13 في التكنولوجيا المتقدمة المساهمة في القاعدة الصناعية الدفاعية، و14 مجموعة منخرطة في الإلكترونيات المتطورة.