البرلمان العربي يستقبل رئيس «الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» بليبيا

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الدكتور عمر حمد عطية الله الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، في حضور النائب أبو صلاح شلبي عضو البرلمان العربي.

جاء اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان العربي مع المؤسسات الحقوقية الوطنية بالدول العربية من أجل تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي.

التطورات الجارية على الساحة الليبية

وخلال اللقاء استعرض رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا التطورات الجارية على الساحة الليبية وكيفية تعزيز التعاون مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، وتدشين برامج تعاون مشتركة في هذا المجال.

وثمن الحجازي الدور الهام الذي يقوم به المرصد العربي لحقوق الإنسان باعتباره آلية عربية ذاتية للنهوض بواقع حقوق الإنسان في العالم العربي والتصدي في الوقت ذاته لأي محاولات مسيسة تستهدف الدول العربية في هذا المجال.

تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي

ومن جانبه أكد «العسومي»، دعم البرلمان العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مضيفا أن المرصد العربي لحقوق الإنسان حريص على تدشين تواصل دائم مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وبلورة برامج عمل مشتركة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. يذكر أن المرصد العربي لحقوق الإنسان وقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا مارس الماضي.