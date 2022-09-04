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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على شاحنات لنقل البضائع وسط الصومال

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الوطن
04:36 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع بإقليم هيران وسط الصومال، ما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا والمصابين من بينهم نساء وأطفال.

البرلمان العربي يعزي الصومال في ضحايا الهجوم الإرهابي 

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

البرلمان العربي يشدد على تضامنه مع الصومال 

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضد الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

 

 

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