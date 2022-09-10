عضو بـ«الشيوخ»: البرلمان العربي يعد قانونا استرشاديا لدعم ضحايا الإرهاب

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بمشاركة البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والذي أكد فيه أن البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب لكي تسترشد به الدول العربية ويساعدها في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بضحايا الإرهاب.

قضية دعم ضحايا الإرهاب من القضايا المهمة

وقال نصير إن قضية دعم ضحايا الإرهاب من القضايا المهمة التي يتطلب على المجتمع الدولي الاهتمام بها لرفع الوعي والمعاناة التي تلحق بهم وبذويهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم نتيجة العمليات الإرهابية التي تعرضوا لها.

وأضاف نصير في بيان، أن دعم ضحايا الإرهاب واجب أخلاقي وضرورة إنسانية وحقوقية، علاوة على كونه جزءا لا يتجزأ من الجهود الفعالة لمكافحة الإرهاب، خاصة بالنظر للدور الذي يمكن أن يقوم به الضحايا في مكافحة الإرهاب.

وشدد نصير قائلا: «علينا كبرلمانيين دور أساسي مهم في دعم ضحايا الإرهاب والناجين من جرائمه وضمان تلقيهم العناية الضرورية حتى يتغلبوا على التحديات التي تواجههم من خلال سن قوانين تساعدهم في الحصول على حقوقهم».

مصر في صدارة صفوف الدول التي تصدت للإرهاب

وأشار إلى أن مصر كانت في صدارة صفوف الدول التي تصدت للإرهاب وتنظيماته بكل جرأة وشجاعة ودفع شعبها ثمنا بالغا لرفضه الخضوع لأجندة جماعة إرهابية، مؤكدا أن علينا تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب والتطرف على المدى البعيد وهذا يتطلب جهودا دينية وتربوية وفكرية وثقافية موازية وخططا استراتيجية ومنظومات تشريعية ترسخ التسامح والتعايش والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتحريض والعنف.