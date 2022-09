تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd.. شاهد البرامج بتقنية عالية

يهتم عشاق المغامرات والمهتمين بالحياة البرية والبحرية وعالم الغابات، بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك، التي تختص بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الخاصة بالبر والبحر والجبال، وهو ما يحظى باهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd بشكل كبير لمتابعتها.

وفي إطار زيادة عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd لمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية التي تعرضها القناة العلمية المختلفة والمفيدة، نقدم تفاصيل ذلك فيما يلي، في إطار الخدمات الموضوعية الإخبارية الخدمية التي ينشرها موقع «الوطن».

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd

وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd، لمتابعة الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية، كما يلي:

وعلى الراغبين في مشاهدة البرامج المختلفة المذاعة عبر قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي المصري نايل سات، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000

- معدل التصويب: 3/4.

- تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

وناشدت قناة ناشيونال جيوغرافيك، متابعيها بتغيير التردد وضبطه على التردد الجديد لمتابعة البرامج المذاعة من خلالها، حيث تعرض القناة مجموعة من أكبر الأفلام والبرامج العلمية الوثائقية.

ويذاع عبر القناة العديد من البرامج أبرزها، برنامج The Story of God with Morgan، الذي قام بتقديمه النجم العالمي مورجان فريمان، وتم تصوير هذا البرنامج بحلقاته المختلفة في عدد من الدول العربية ما بين مصر والهند والسعودية، وفلسطين.