تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية، من الكلمات التي تستحوذ على اهتمام الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، بعد أن استطاعت القناة أن تعرض عددًا من البرامج الثقافية والمهمة، ومن تقديم نجوم عالميين منهم مورجان فريمان الذي قدم برنامج «قصة الإله».

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على القمر الصناعي نايل سات بالإضافة الأقمار الصناعية الأخرى لمتابعتها، وفق الموقع الرسمي للقناة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ويمكن للراغبين في تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التليفزيون، ضبط ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات 2022، من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

خطوات استقبال تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022

ويمكن للراغبين في تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التليفزيون، اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر الاعدادات الموجود في الريموت.

يتم بعدها اختيار التركيب.

اختيار التثبيت اليدوي.

يجب عليك تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة يكون «النايل سات».

يتم بعدها إدخال كل البيانات المتعلقة بالتردد.

الضغط على بحث.

وأخيرًا اختيار حفظ القنوات على الجهاز، ويمكنك متابعة القناة بشكل مجاني.