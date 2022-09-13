تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي «نايل سات».. اضبطه الآن

تستحوذ قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية، على اهتمام شريحة كبيرة من محبي العلم والفنون، وكل الموضوعات في العلوم والتاريخ والبحث والاستكشاف، إذ تضم مجموعة كبيرة ومختلفة ومتنوعة من البرامج التاريخية والوثائقية التي تقدم الكثير من المعلومات المهمة، كما تكشف العديد من الغموض المتعلق بالتاريخ وعمليات البحث والاستكشاف التي يواصل فريق القناة في بثها بشكل يومي من خلال برامج القناة.

استطاعت القناة خلال وقت قصير عرض عدد من البرامج الثقافية، من تقديم نجوم السينما العالمية.

وفي هذا الإطار، يستعرض «الوطن» في إطار مواصلة تقديم الموضوعات الخدمية، المقدمة للجمهور، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، بجانب تردد القناة على الأقمار الصناعية العربية، بناء على ما نشره الموقع الرسمي للقناة، وذلك من خلال السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن لعشاق الأفلام والبرامج الوثائقية في تنزيل ومتابعة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، من خلال ضبط ترددها على قمر النايل سات، من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على قمر عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.