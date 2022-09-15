تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022.. متخصصة في الأفلام الوثائقية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أشهر قناة وثائقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذاع صيتها خلال العشر سنوات الماضية، نظرًا لما تقدمه من محتوى مختلف من الأفلام الوثائقية المرتبطة بكل أنواع الحياة، سواء البيئية والتاريخية والجغرافية أو الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى أغرب المناطق وأشهر المعالم السياحية والأثرية في العالم، وكثيرًا ما يشارك في هذه الأعمال مشاهير السينما العالمية، حيث يتم رصد كل جوانب موضوع الفيلم بصور موثقة من الطبيعة.

وفي هذا الإطار، تزداد عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، من جانب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي من محبي هذه الأعمال، التي تأخذهم في مغامرات وجولات استكشافية حول العالم من منظور جديد ومختلف.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، على كل من القمرين الصناعيين نايل سات، وعرب سات، وفق ما نشره الموقع الرسمي للقناة، وذلك من خلال السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن لعشاق ومحبي الأفلام والبرامج الوثائقية، تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، من خلال ضبط ترددها على قمر النايل سات، من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصويب: 5/6.

قناة ناشيونال جيوجرافيك على قمر عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.