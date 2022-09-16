موعد مباراة الأهلي القادمة تحت قيادة مارسيل كولر.. 3 تجارب ينتظرها الجمهور

موعد مباراة الأهلي القادمة، يبحث عنه كثير من الجماهير الحمراء، لمتابعة فريقهم الأول لكرة القدم، في أول لقاءاته مع المدرب الجديد مارسيل كولر، للاطمئنان على أداء اللاعبين ومدى تطوره، والخطط التدريبية التي سينفذها المدرب السويسري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

كشف النادي الأحمر، في بيان، خطة المدرب الجديد لعقد لقاءات ودية لتأهيل الفريق للمباريات الرسمية المقبلة، معلنا موعد مباراة الأهلي القادمة.

ويلتقي الأهلي مع فريق بتروجت، في أولى تجاربه الودية خلال فترة ‏الإعداد الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، إذ من المقرر أن يخوض المارد الأحمر 3 مباريات ودية أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري، لتكون أول التجارب أمام الفريق البترولي، وفقًا للمواعيد التي أعلنها ‏المدير الفني الجديد للفريق.

خطة تدريبات الأهلي

خاض الفريق الكروي بالنادي الأهلي، مرانه اليوم، على فترة واحدة، فيما يؤدى تدريباته غدا السبت، على فترتين، قبل أن يبدأ نظام تدريبات اليوم الكامل، يوم الأحد المقبل.‏

وفي إطار الاستعدادت للموسم الجديد، وبرنامج تأهيل الفريق وعلاج المصابين، خضع جميع لاعبي الأهلي إلى فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تضمنت أشعة وتحاليل، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق.

وخضع اللاعبون، أيضا، إلى قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏قوة التحمل، ‏بخلاف الاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية ‏الأوروبية.‏

الأهلي يستعد لبطولة إفريقيا

يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا، بخوض مباراة في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.

ويسعى المدرب السوييسري مارسيل كولر، إلى تأهيل الفريق بشكل قوي، من أجل العودة إلى الانتصارات والبطولات، بعد إخفاق الموسم الماضي على المستوى المحلي والقاري.