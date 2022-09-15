الأهلي يواجه بتروجت في أولى تجاربه الودية تحت قيادة كولر
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
06:51 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
الأهلي وبتروجت
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق بتروجت، في أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.
ويلتقي الأهلي مع بتروجت، يوم 21 سبتمبر الجاري، وفقًا للمواعيد التي سبق أن أعلنها مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إذ يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 و29 سبتمبر الجاري.
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