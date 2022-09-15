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الأهلي يواجه بتروجت في أولى تجاربه الودية ‏تحت قيادة كولر

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
06:51 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
الأهلي وبتروجت

الأهلي وبتروجت

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق بتروجت، في أولى تجاربه الودية خلال فترة ‏الإعداد التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏

ويلتقي الأهلي مع بتروجت، يوم 21 سبتمبر الجاري، وفقًا للمواعيد التي سبق أن أعلنها ‏مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إذ يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري.‏

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