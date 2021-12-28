افتتاح محطة أسوان اليوم بعد إغلاقها لمدة 3 أيام بسبب أعمال التطوير

يواصل عمال السكة الحديد، تنفيذ ملحمة تطوير وتحديث محطة أسوان، من خلال إحلال وتجديد القضبان والمزلقانات ومقاعد الانتظار، وتهذيب الأشجار حفاظًا على المظهر الجمالي، علاوة على تجهيز مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لإستقبال المسافرين بدءا من مساء اليوم، بعد إغلاق محطة أسوان لمدة 3 أيام بسبب أعمال التطوير.

افتتاح محطة أسوان اليوم أمام الركاب

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن افتتاح محطة أسوان مساء اليوم، بعد إغلاقها لمدة 3 أيام، بسبب تنفيذ أعمال التجديد والتطوير بالمحطة، موضحة أن جميع رحلات «القاهرة - أسوان»، تتوقف محطات «دراو وكوم آمبو وبلانه وأبو الريش»، مع توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة دراو حتى أسوان، مؤكدة أن الهيئة تسعي إلى تقديم خدمات مميزة للمسافرين.

عودة حركة القطارات كاملة على خط «القاهرة - أسوان»

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنّ حركة القطارات ستعود لخط «القاهرة - أسوان»، والعكس، بدءا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، لافتًا إلى أن أعمال التطوير والتحديث في محطة أسوان ما زالت مستمرة، موضحًا أن العاملين يواصلون تنفيذ جميع أعمال التطوير والتحديث والتجميل داخل المحطة دون راحة، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

إجراءات صارمة ضد كورونا تزامنا مع أعمال تطوير محطة أسوان

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّ السكة الحديد، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع أعمال تطوير محطة أسوان، مؤكدا أنّ جميع العاملين ملتزمين بتنفيذ جميع التدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى أنّ الهيئة تسعى إلى تحديث جميع منظومتها الأساسية، لرفع كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية.

تشغيل البوابات الإلكترونية بالمحطات 1 يناير 2022

وفي سياق مختلف، انتهت هيئة السكة الحديد، من تركيب البوابات الإلكترونية بـ5 محطات «القاهرة - الجيزة - سيدي جابر - دمنهور - الإسكندرية»، على أن يتم تشغيلهما تجريبيا أمام الركاب يوم 1 يناير 2022، تزامنًا مع إصدار تذاكر إلكترونية جديدة والكارت الذكي وتعديل شفرة التذاكر الورقية، لعبور الركاب البوابات الإلكترونية من وإلى رصيف القطارات، بهدف القضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات.