السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات «القاهرة - دراو» بعد غلق محطة أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد، غلق محطة أسوان لمدة 3 أيام تبدأ من صباح اليوم، الموافق 26 ديسمبر الجاري وحتى مساء الثلاثاء الموافق 28 من نفس الشهر، موضحة أن حركة القطارات ستكون من محطة مصر برمسيس وحتى محطات «كوم أمبو، دراو، بلانة، وأبو الريش»، منوهة إلى أن مواعيد القطارات سوف تعدل، لحين فتح محطة أسوان مرة أخرى.

مواعيد القطارات من القاهرة وحتى «دراو» بعد غلق محطة أسوان

وحددت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات من محطة مصر برمسيس وحتى «دراو» لمدة 3 أيام بعد غلق محطة أسوان، منوهة إلى أنه لن يتم تعليق حركة القطارات من القاهرة إلى أسوان، مؤكدة على توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة دراو حتى أسوان، تيسيرا عليهم.

مواعيد القطارات من القاهرة وحتى «كوم أمبو وأبو الريش»

وأوضحت السكة الحديد، في مستند رسمي لها، مواعيد القيام والوصول من وإلى محطة مصر برمسيس وحتى محطات «كوم أمبو وبلانه وأبو الريش»، بعد غلق محطة أسوان لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن إغلاق محطة أسوان، هدفه التطوير الشامل بالمحطة وتحديثها، وتحسين ورفع كفاءتها، كما أكدت هيئة السكة الحديد أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة تعمل على تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على التأخيرات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

إجراءات صارمة داخل المحطات لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن هناك نحو 7 آلاف عامل بالهيئة تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع القطارات والمحطات يتم تعقيمها وتطهيرها، قبل وبعد ساعات التشغيل، لتوفير الحماية الكاملة للركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.