«تموين الجيزة»: نفحص تظلمات الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا

قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن الوزارة أصدرت مؤخرا توجيها لمديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائي الذي أقرته القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه على المواطن التوجه لأحد مكاتب التموين أو المديرية التابع لها ويقدِّم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو معاش تكافل وكرامة، مع صورة بطاقة التموين.

حسن: مع انتهاء فرز التظلمات سيتم إعطاؤهم حزمة اجتماعية إضافية

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك ما يقارب الـ8.1 مليون أسرة مستفيدة من الدعم، في حال تقدم المواطن للحصول على الدعم الاستثنائي فمع إنهاء فرز تلك التظلمات فسيتم إعطاؤهم الحزمة الاجتماعية الإضافية.

حسن: معارض أهلا مدارس مفتوحة ليوم 1 أكتوبر

واستطرد: «بالنسبة لمعرض أهلا مدارس فمستمر حتى فتح المدارس يوم 1 أكتوبر، وفي محافظة الجيزة فهناك 70 شركة على مستوى الجمهورية تشترك في تلك المعارض المنتشرة في كل ربوع الجمهورية، كما أنه وفي المحافظة فقد تمت إقامة شادر كبير على شارع فيصل من أجل توفير الخدمة بالقرب من المواطنين».

وأوضح أن هناك 5 فروع على مستوى المحافظة، علاوة على السيارات المتنقلة التي تصل للمواطن بـ70 شركة محلية إنتاج مصري، «جميع منتجات أهلا مدارس متواجدة بالمعارض، علاوة على المنتجات الغذائية المختلفة والتي تباع في كل المعارض الخاصة بالمبادرة».