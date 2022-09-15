خدمات التموين عبر مصر الرقمية.. بينها تفعيل البطاقة وضم أفراد الأسرة

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات مختلفة، يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمكاتب الحكومية، وأبرزها خدمات التموين التي يبحث عنها الكثير المواطنين بشكل كبير.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، تفاصيل خدمات التموين مصر الرقمية، وطريقة التسجيل على النحو التالي:

خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية

تتضمن خدمات التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية ما يلي:

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف لبطاقة التموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

الاستعلام عن صرف التموين

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية

ويمكن التسجيل على بوابة مصر الرقمية، من خلال الدخول على البوابة والضغط على خانة افتح حساب أو سجل دخول، وكتابة رقم الموبايل ورقم المرور في حال وجود حساب على البوابة.

وفي حالة عدم وجود حساب، يمكن إنشاء واحدا جديدا من خلال الضغط على خانة فتح حساب جديد، والضغط على خانة تحقق من بيانات الرقم القومي، ويتم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة ثم الضغط على خانة تحقق.

وبعدها يتم اتباع الإجراءات المطلوبة لاتمام إنشاء الحساب ثم الضغط على الخدمة المطلوب إنجازها سواء التموين أو خدمات أخرى.