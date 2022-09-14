وزارة التموين: معارض «أهلا مدارس» لمت شمل الأسر والإقبال كبير جدا

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 23 معرضًا رئيسيًا ضمن معارض «أهلا مدارس» والتي تقام في مختلف المحافظات، فضلًا عن 119 معرضا فرعيا، بالإضافة إلى وجود 33 شادرا بالمحافظات، و500 مكتبة مشتركة في معرض «أهلا مدارس»، موضحًا أن نسب التخفيض داخل فروع معارض «أهلا مدارس» تتراوح ما بين 30 و50 %، عن نظيرتها في الأسواق الأخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

معارض «أهلا مدارس» لمت شمل الأسرة

وأضاف «أبوالفضل» أن المواطنين سيشعرون بتخفيضات كثيرة أثناء تسوقهم داخل المعرض وخلال عملية الشراء، وبأي حال من الأحوال لن تقل نسبة التخفيضات عن 30% عن نظيرتها من الأسواق الأخرى، موضحًا أن حجم الإقبال على معارض «أهلا مدارس» في المحافظات كان كثيفا، لأن المواطنين شعروا بتغييرات كبيرة وتخفيضات كبيرة عن الموجودة في الأسواق، موضحًا أن معارض «أهلا مدارس» لمت شمل الأسرة بعدما كنا نفتقد وجود الأسرة مع أولادها، كما أن فروع «أهلا مدارس» ستواصل فتح أبوابها أمام المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري.

مشاركة 500 مكتبة في المعرض

أوضح مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإقبال على الشراء كبير جدا من قبل المواطنين «الشوادر لمت الأسرة المصرية، الزوج والزوجة والأبناء مع بعض، والمنظر جميل جدا إحنا مفتقدينه طول الوقت بسبب انشغال الزوج والزوجة في العمل» وهذا يعد أكثر ميزة في معارض «أهلا مدارس»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المعرض يشهد مشاركة 500 مكتبة كعارضين لمنتجاتهم في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية.