أسعار الخضروات اليوم السبت 17-9-2022 في الأسواق المصرية

تحتوي الخضروات على العديد من العناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بما يحتاجه كي يكون قادرًا على الحركة ومواصلة مهام حياته، لذا يهتم الناس بالبحث عن أسعار الخضروات لشرائها وتناولها بشكل يومي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، ووفق الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم السبت 17 سبتمبر، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، وذلك على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الأحمر والأخضر الحار 10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البصل بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 18 حتى 22 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين جنيهين و4.5 جنيه.

تراوح سعر الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

وصل سعر كيلو البصل اليوم بين 1.25 و2.50 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.75 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الخيار بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

تباين سعر القلقاس بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.