أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 14-9-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر الحالي، وتهتم ربات البيوت بمتابعتها لأهميتها في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها يوميا وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الملوخية 5 و6 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأحمر والاخضر الحار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، واختلف سعر كيلو البصل بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر الفاصوليا بين 16 جنيها و20 جنيها، كما سجل سعر كيلو الثوم 20 جنيهًا للبلدي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 1.25 و2.25 جنيه، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7.5 جنيه.

وسجلت الملوخية سعر يتراوح بين 2.5 و3.5 جنيه، كما تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 3 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم يتراوح بين 7 و11 جنيهًا، وسجل الباذنجان الرومي بين 1.5 جنيها حتى 2.5 جنيه، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه حتى 6 جنيهات، كما سجل الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات حتى 5.5 جنيه.