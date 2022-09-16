أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16-9-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفوائد المختلفة فهي تحتوي على فيتامينات «أ، ج، هـ، د» والحديد والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وتحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأورام.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم الجمعة 16 سبتمبر، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها بشكل يومي، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الأحمر والأخضر الحار 10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البصل بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 18 حتى 22 جنيها .

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين جنيهين و4.5 جنيه.

وصل سعر كيلو البصل اليوم بين 1.25 و2.50 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.75 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الخيار بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

سجل سعر الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

تباين سعر القلقاس بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و20 جنيهًا.