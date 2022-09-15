أسعار الخضروات اليوم الخميس 15-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، سواء كان طماطم أو بطاطس أو بصل أو كوسة أو باذنجان وغيرها، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي لأهميتها في إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق وسوق العبور، اليوم الخميس، استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تستعرضها للجمهور، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور بين 2.25 جنيه و4.5 جنيه للطماطم، كما سجل سعر كيلو البصل اليوم بين 1.25 و2.25 جنيه، واختلفت أسعار الكوسة بين 4 جنيهات و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.75 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، كما سجلت الملوخية بين 2.5 جنيها و3.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار بين 3 و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا، واختلف سعر القلقاس بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات، و تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات، واختلف سعر كيلو البصل بين 2 و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأحمر والأخضر الحار 10 جنيهات.

و تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، واختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.