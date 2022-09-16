انتهاء تطوير قنطرة جسر الجبل ضمن مسار العائلة المقدسة بأسيوط.. «صور»

أعلنت رئاسة حي غرب أسيوط، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بمدخل طريق «أسيوط - الغنايم» ضمن أعمال تطوير مسار «رحلة العائلة المقدسة»، المؤدية إلى دير قرية درنكة بمركز أسيوط.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير قنطرة جسر الجبل، والواقعة في مدخل قرية درنكة من ناحية أسيوط ضمن الخطة التي جرى وضعها لإحياء مسار «العائلة المقدسة» وتطوير المنطقة الأثرية وتنظيفها وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكلًا جماليًا متحضرًا.

محافظ أسيوط يصدر قرارات بتطوير مسار العائلة المقدسة

وشملت أعمال التطوير بناء حوائط وعمل رسومات مقدسة أعلى العيون الأثرية حتى تكون مدخلا لمسار العائلة المقدسة، وزراعة أشجار على طول المسار وتوفير الإنارة اللازمة وتجميل الطريق حتي النهاية.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصدر مجموعة من القرارات بشأن أعمال تطوير أحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع أسيوط على الخريطة السياحية والنهوض بالسياحة الدينية التي تتميز بها المحافظة، عبر محطتين هما «دير درنكة» بمركز أسيوط، و«الدير المحرق» بمركز القوصية.

تطوير الطرق المؤدية لمسار العائلة المقدسة

تضمنت القرارات استكمال تطوير الطرق المؤدية إلى مسار العائلة المقدسة، خاصة أعمال تطوير طريق «أسيوط - دير درنكة»، المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي، الذي يبدأ من منطقة القنطرة بحي غرب أسيوط، والحفاظ على أثرية المكان وتشجير المنطقة المجاورة بطول الطريق ورفع كل الإشغالات.