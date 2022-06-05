كنائس زويلة تحي مسار رحلة العائلة المقدسة.. وكشف أثري «الأهم في القرن الـ21»

تستعد كنيسة العذراء مريم الأثرية في حارة زويلة بحي الجمالية مساء اليوم، للاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة.

كشف اثري جديد

وسيتم الإعلان خلال احتفالية اليوم في كنيسة العذراء مريم عن كشف أثرى جديد، هو الأهم فى القرن الواحد والعشرين يرجع تاريخه للعصر الروماني لسنة 30 قبل الميلاد.

كنائس زويلة الأثرية

تعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

الجدير بالذكر أن كنائس زويلة الأثرية تقع وسط القاهرة الفاطمية وأقدم مبانٍ بالقاهرة الفاطمية بحي الجمالية.

مسار العائلة المقدسة

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.