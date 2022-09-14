محافظ أسيوط يوجه باستكمال تطوير مسار العائلة المقدسة.. طرق وإنارة وتشجير

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجموعة من القرارات بشأن أعمال تطوير أحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع أسيوط على الخريطة السياحية والنهوض بالسياحة الدينية، التي تتميز بها المحافظة، عبر محطتين هما دير درنكة بمركز أسيوط، والدير المحرق بمركز القوصية.

تطوير الطرق المؤدية لمسار العائلة المقدسة

تضمنت القرارات استكمال تطوير الطرق المؤدية إلى مسار العائلة المقدسة، خاصة أعمال تطوير طريق «أسيوط - دير درنكة»، المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي، الذي يبدأ من منطقة القنطرة بحي غرب أسيوط، والتي يجري تطويرها والحفاظ على أثرية المكان وتشجير المنطقة المجاورة لها بطول الطريق ورفع كل الاشغالات منها.

أعمال تشجير ودهانات وبوابات لمداخل الأديرة

شملت القرارات إجراء أعمال التشجير ودهان الأعمدة والبلدورات بطول الطريق، وأعمال تشجير الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة بشكل جمالي يتناسب مع مسار العائلة المقدسة وأثرية وتاريخية تلك الأماكن الدينية وإنشاء بوابة مدخل الدير، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية والمناطق المحيطة واللوحات الإرشادية والمرورية وتنسيق المواقع بالأشجار.

وأمر المحافظ، بتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وتجديد الأسوار الخارجية لها، وإقامة بوابات وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات.

النهوض بالسياحة الدينية وتنمية الخدمات السياحية

قال محافظ أسيوط، إن مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحظى متابعة مستمرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن العمل على وضع أسيوط على الخريطة السياحية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها، والمساهمة في الحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية، وضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين جميع الجهات للانتهاء من كل الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن، مع مراعاة البعد الجمالي، وخروجه في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم.